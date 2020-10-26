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Spor

Altınordu'nun hedefi ilk 6

Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak iki puan kaybeden Altınordu'da, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu hedeflerinin ilk 6 içerisinde yer almak olduğunu söyledi.

DHA26 Ekim 2020 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:55
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TFF 1’inci Lig’de deplasmanda Ümraniyespor’la 1-1 berabere kalan Altınordu, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 13 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, lider Tuzlaspor’la arasındaki puan farkını 2’ye düşürme fırsatını kaçırdı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin ilk 6 içerisinde yer almak olduğunu dile getirdi.

Ligde cumartesi günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’la karşılaşacak Altınordu’da sarı kart cezalısı Oğulcan forma giyemeyecek. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, orta sahada Oğulcan’ın yokluğunda Muzaffer’e forma vermeye hazırlanıyor. Son 2 haftada oynanan Altay ve Ümraniyespor karşılaşmalarında yedek soyunan genç futbolcunun bu kez ilk 11’de yer alması bekleniyor.

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