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Spor

Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu, Almanya'da transfer peşinde

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun teknik direktörü ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Eroğlu, Almanya seferine çıktı.

DHA19 Haziran 2021 Cumartesi 12:18 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 12:18
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Almanya doğumlu olan Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörlüğü görevini yürüten ağabeyi Halit Eroğlu ile birlikte doğup büyüdüğü Delmenhorst şehrini ziyaret etti. Eroğlu kardeşler, daha sonra Düsseldorf'a giderek kulübün forma sponsoru olan firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Bu görüşmede yeni sezonda Altınordu A takımı ve akademi ekiplerinin maçlarda ve antrenmanlarda giyeceği ürünlerin planlaması yapıldı. Tecrübeli teknik adamın Almanya'da gurbetçi futbolcu transferi için de görüşmeler yapacağı öğrenildi. Sezonun sona ermesiyle birlikte ismi Werder Bremen'le anılan deneyimli teknik adam, Alman kulübünün tercihini kendisinden yana kullanmaması üzerine İzmir ekibinde kalmaya karar vermişti.

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