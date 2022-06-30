İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6811
  • EURO
    17,4383
  • ALTIN
    973.574
  • BIST100
    2390.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'nun hocası Ufuk Kahraman'ın hedefi Süper Lig
Spor

Altınordu'nun hocası Ufuk Kahraman'ın hedefi Süper Lig

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kulüp olarak her zaman bir hedeflerinin bulunduğunu belirterek, “Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu göreceğiz hep beraber' dedi.

DHA30 Haziran 2022 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Çalışmalara 26 kişilik kadro ile başladıklarını dile getiren genç teknik adam, "26 Aralık 1923 kulübümüzün kuruluş yıl dönümü. 100'üncü yılımızda kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önceki sezon Play-Off finali oynamıştık. Hedefimiz Play-Off'un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Kulüp olarak her zaman bir hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Ufuk Kahraman, "Misyonumuz oyuncu yetiştirmek. Kulüp olarak Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Burak İnce gibi bir çok oyuncuyu yetiştirip futbol piyasasına armağan ettik. Yeni oyuncular yetiştirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında da yarışmacı yönümüzle de ligde hedeflerimiz var" şeklinde konuştu.

Bu arada İzmir ekibinde satışı gündeme gelen stoper Rahmi Salih Kaya, teknik ekibin raporuyla yeniden takıma dahil edildi.

MUZAFFER: HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer, yeni sezonda Süper Lig hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi. Yeni sezonda daha fazla şansı bulmak istediğini dile getiren Muzaffer, "Neredeyse geçen yılın kadrosunu koruduk. Hedefimizi bu yıl Süper Lig olarak belirledik. Bu sezon daha fazla forma giyerek, goller atıp asistler yapmak istiyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.