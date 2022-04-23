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Spor

Altınordu'nun ilk 11'inde zorunlu değişiklik

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da ilk 11'de zorunlu değişim gerçekleşecek.

DHA23 Nisan 2022 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
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İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay'ın yokluğunda iyileşen Kürşad'ın forma giymesi, sarı kart cezalısı sağ kanat Ahmet İlhan'ın yokluğunda ise sakatlıktan çıkan Ahmet Dereli'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Devre arasında kiralık geldiği Ankaragücü'ne karşı iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği geçen hafta görev alamayan stoper Erdi'nin de Yusuf Yalçın'ın yerine 11'e döneceği belirtildi. Son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alan 41 puanlı kırmızı-lacivertliler, bu sezon ilk yarıda evinde 2-0 mağlup olduğu 43 puanlı Samsunspor'dan rövanşı alarak iyice rahatlamayı hedefliyor.

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