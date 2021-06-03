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Spor

Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk'e çifte talip

Altınordu'nun 26 yaşındaki file bekçisi Erhan Erentürk'e Alanyaspor ve Samsunspor talip oldu.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 12:48 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:48
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TFF 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Erhan Erentürk, Süper Lig ve 1'inci Lig takımlarının radarına girdi. Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir temsilcisinin başarısında pay sahibi olan kaleci Erhan'a Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, 1'inci Lig'den ise Yılport Samsunspor talip oldu.

Uzun süredir Alanyaspor'un listesinde yer alan 26 yaşındaki file bekçisi, İzmir'de Samsunspor'u 1-0 yendikleri yarı final ilk maçında 90+3'üncü dakikada kurtardığı penaltıyla alkış toplamıştı. Bu sezon Altınordu'da 3'ü Play-Off olmak üzere toplam 37 maç oynayarak takımın en istikrarlı isim olan kaleci Erhan'ın çok önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Ligde önde olan takımların kalecileri vakit geçirerek oynarken, Erhan bunların hiçbirini yapmadı. Hızlı oynayayım derken kalemizde gol gördüğümüz de oldu, ancak oyunu çirkinleştirmedik. Erhan transferi fazlasıyla hak ediyor" yorumu yaptı.

Karşıyaka'dan 2018'de Altınordu'ya transfer olan Erhan'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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