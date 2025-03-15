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Spor

Altınordu'nun konuğu Batman Petrolspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Altınordu, sahasında Batman Petrolspor'u konuk olacak.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Altınordu'nun konuğu Batman Petrolspor
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında yarın zirve mücadelesi veren Batman Petrolspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 27. haftada yarın Batman Petrolspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Sinop bölgesi hakemlerinden Erdal Yılmaz yönetecek. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 48 puanla 4. sırada yer alırken, Batman temsilcisi ise 58 puanla 2. basamakta bulunuyor. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Uğur ve sakatlığı bulunan Görkem forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Mete'nin durumunun ise maç saatinde netleşeceği öğrenildi. Cezası sona eren Yusuf ise şans verilmesi halinde görev yapabilecek.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Batman Petrolspor 2-1 kazandı.

Öte yandan karşılaşmanın biletleri 250 TL'den satışa sunuldu.

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