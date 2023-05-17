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Spor

Altınordu'nun ligde kalma hesapları

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma yarışı veren Altınordu, kümede kalmak için son hafta Çaykur Rizespor'u yenip, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
Altınordu'nun ligde kalma hesapları
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Ligde düşme ihtimali bulunan 3 takımdan 34 puana sahip Altınordu, son hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la, 36 puanlı Erzurumspor FK, İstanbul'da Dyorex Boluspor'la, 37 puana sahip Gençlerbirliği ise deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'la karşılaşacak.

Bu takımlar haricinde Gençlerbirliği gibi 37 puana sahip Altay'ın ligde kalması kesinleşmişti.

Altınordu'nun galibiyeti ve Erzurumspor FK'nin yenilmesi halinde İzmir temsilcisi ligde kalacak.

Sezon sonunda Altay, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ve Altay'ın ligi aynı puanda tamamlaması halinde Gençlerbirliği ligden düşecek. Altınordu, Erzurumspor FK ve Altay'ın puan eşitliği halinde ise Altınordu TFF 2. Lig'e gerileyecek.

Altınondu, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği'nin aynı puana sahip olması durumunda genel averaja göre Gençlerbirliği veya Altınordu'dan biri lige veda edecek. Son hafta öncesi Altınordu'nun averajı -16, Gençlerbirliği'ninki ise -9 durumda.

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