Altınordu'nun transfer planı belli oldu! Hedef golcü

Sezon başında kadrosunun büyük bölümünü gurbetçi oyuncularla donatan kırmızı-lacivertlilerin yine yurtdışında forma giyen Türk asıllı futbolcuları mercek altına aldığı belirtildi. Kadrosundaki Keni Var Uzun, Emre Aydınel ve İlkan Sever olmak üzere 3 forveti de gurbetçi olan İzmir temsilcisinde teknik direktör Olcay Şahan, Emre ve İlkan'ı genellikle kanatlarda değerlendirdi. Altınordulu kurmayların ileri uçta takım içi forma rekabetini artıracak bir gurbetçi golcü arayışında olduğu belirtildi. Kurmayların Belçika, Hollanda ve Almanya liglerinde oynayan isimleri takip ettiği gelen haberler arasında.