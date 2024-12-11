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Spor

Altınordu'nun transfer planı belli oldu! Hedef golcü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'nun ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapacağı öğrenildi.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
Altınordu'nun transfer planı belli oldu! Hedef golcü
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Sezon başında kadrosunun büyük bölümünü gurbetçi oyuncularla donatan kırmızı-lacivertlilerin yine yurtdışında forma giyen Türk asıllı futbolcuları mercek altına aldığı belirtildi. Kadrosundaki Keni Var Uzun, Emre Aydınel ve İlkan Sever olmak üzere 3 forveti de gurbetçi olan İzmir temsilcisinde teknik direktör Olcay Şahan, Emre ve İlkan'ı genellikle kanatlarda değerlendirdi. Altınordulu kurmayların ileri uçta takım içi forma rekabetini artıracak bir gurbetçi golcü arayışında olduğu belirtildi. Kurmayların Belçika, Hollanda ve Almanya liglerinde oynayan isimleri takip ettiği gelen haberler arasında.

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