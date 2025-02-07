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Spor

Altınordu'nun yeni transferi Selahattin Çankırlı

Altınordu, Alman takımı Fortuna Dusseldorf'dan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Altınordu'nun yeni transferi Selahattin Çankırlı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, devre arası transfer çalışmaları kapsamında takviyelerine devam ediyor. İzmir ekibi, Fortuna Dusseldorf'dan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, oyuncuyu uzun süredir izlediklerini ve geleceğe yatırım yaptıkları için de mutlu olduklarını ifade etti.

Altınordu'nun yeni transferi Selahattin Çankırlı da kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada kırmızı-lacivertli kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bana bu şansı veren herkese teşekkür ediyorum. Altınordu'yu layık olduğu yere taşımak için çok çalışacağım. Böylesine muhteşem bir tesise sahip bu kulüp daha fazlasını hak ediyor" dedi.

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