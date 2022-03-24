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Spor

Altınordu'nun yeni yıldız adayı Sami Satılmış

Altınordu'nun 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış hem kendi takımında hem de U18 Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla takdir topluyor.

DHA24 Mart 2022 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 12:35
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Türk futbolunda yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren Altınordu'da bu sezon A takımda forma şansı bulmaya başlayan Sami Satılmış, hem kırmızı-lacivertli ekipteki performansıyla hem de ay-yıldızlı forma altındaki futboluyla alkış topluyor. Spor Toto 1'inci Ligde 18 maçta 7 kez ilk 11'de şansı bulup, 3 defa rakip fileleri sarsan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün U18 Milli Takımı formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

Türkiye, Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçında Romanya'yı 3-0 mağlup ederken, ay-yıldızlıların son golünü 40'ıncı dakikada Sami kaydetti. Milliler yarın aynı rakiple bir kez daha karşılaşacak. İzmir temsilcisi ile geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan Sami Satılmış, bu sezon ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Beypiliç Boluspor ve Tuzlaspor (D) ağlarını havalandırdı. Genç futbolcu Boluspor'a uzatmada gol atarak takımına 3 puan getirmişti.

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