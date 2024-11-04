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Spor

Altınordu'nun yenilmezlik serisi sona erdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Play-Off yarışındaki rakiplerinden Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu bu sezon ilk kez sahadan eli boş ayrıldı.

DHA4 Kasım 2024 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Altınordu'nun yenilmezlik serisi sona erdi
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Oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan toplayan İzmir temsilcisi, 10'uncu haftada yenilgiyle tanıştı. İç sahada 3-3 biten Fethiyespor karşılaşmasının ardından Batman'dan üzgün dönen kırmızı-lacivertliler, son 2 haftada 5 puan kaybederek averajla Play-Off hattının dışında kaldı. İki hafta önce zirveye ortak olan Altınordu, kaybettiği puanlarla 2'nci sıradan 7'nci basamağa geriledi. Bu hafta İzmir derbisinde düşme hattındaki Altay'ı konuk edecek Altınordu galip gelerek moral bulmaya çalışacak.

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