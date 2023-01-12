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Spor

Altınordu'ya 19'luk sağ bek geldi

Altınordu, Eyüpspor forması giyen 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi kiralık olarak sezon sonuna kadar transfer ettiğini açıkladı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 11:41 - Güncelleme:
Altınordu'ya 19'luk sağ bek geldi
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Spor Toto 1. Lig'de kötü günler geçiren Altınordu, devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. İzmir temsilcisi ilk olarak Ali Özgün transferini açıklarken, ikinci transfer olarak da Eyüpspor forması giyen 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi duyurdu.

Erdem Gökçe yeni takımı Altınordu ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Altınordu camiasına geldiğim için çok mutluyum. Burası futbolu öğreten, futbolu iyi bilmemizi sağlayan bir kulüp. Böyle bir takıma geldiğim için çok şanslıyım. Hem genç oyuncular burada çok yetenekli hem de tecrübeli oyuncularımız çok yetenekli, onlardan çok şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Uyum süreci çok kısa sürdü. Buraya çok çabuk alıştım. Ortam gayet iyi pozitif enerji var. Burası inanılmaz bir yer. Biz çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Altınordu düşmeyecek. Yeni transferlerle birlikte ve önceki oyuncularla ikinci yarıyı iyi bir şekilde götüreceğiz."

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