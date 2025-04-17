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Spor

Altınordu'ya teknik direktör dayanmıyor

Son 3 yılda 6 farklı teknik direktörle çalışan Altınordu, bu alanda istikrarlı bir görüntü çizmeyi başaramadı.

IHA17 Nisan 2025 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Altınordu'ya teknik direktör dayanmıyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'ya teknik direktör dayanmıyor. 2012 yılından 2022'ye kadar geçen 10 yıllık süreçte sadece Hüseyin Eroğlu ile çalışan İzmir ekibi, daha sonra bu alanda istikrarlı bir görüntü çizmeyi başaramadı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Eroğlu kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yılda 6 farklı teknik adamla çalıştı. Kırmızı-lacivertlilerde bu dönemlerde Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer, Atilla Küçüktaka, Olcay Şahan ve son olarak da Ersan Parlatan görev yaptı. Parlatan'ın ardından Namet Ateş ile anlaşan Altınordu, söz konusu dönem için 7. teknik direktörü takımın başına getirdi.

EN BAŞARILI OLCAY ŞAHAN OLDU

Altınordu'da geride kalan 6 teknik direktör içinde en başarılı çalıştırıcı 1.89 puan ortalamasıyla Olcay Şahan oldu. İzmir temsilcisinde Gökhan Ünal 0.71 puan, Ufuk Kahraman 0.79, Atilla Küçüktaka 1.16, Hasan Özer 1.20 ve Ersan Parlatan da 1.46 puan ortalamalarını tutturdu.

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