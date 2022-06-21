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Spor

Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, Wimbledon'da elendi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerine katılan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, ilk turda elendi.

AA21 Haziran 2022 Salı 11:45 - Güncelleme:
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler 1. eleme turunda İspanyol Mario Vilella Martinez ile karşılaşan dünya 181 numarası Çelikbilek, rakibine 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi.

Cem İlkel ise 2 saat 8 dakika süren mücadelede elemelerin 2 numaralı seribaşı tenisçisi Avustralyalı Jason Kubler'e 3-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Wimbledon'da ilk deneyimini yaşayacak dünya 168 numarası milli sporcu İpek Öz ise tek kadınlar 1. eleme turunda Özbekistanlı Nigina Abduraimova ile bugün karşılaşacak.

  • Altuğ Çelikbilek
  • Cem İlkel
  • Wimbledon

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