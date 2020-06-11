İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8458
  • EURO
    7,7912
  • ALTIN
    381.672
  • BIST100
    109155
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alvare Negredo: ''Türkiye'de derbiler çok özeldi''
Spor

Alvare Negredo: ''Türkiye'de derbiler çok özeldi''

Beşiktaş'ın eski İspanyol forveti Alvaro Negredo, kariyerinde oynadığı derbi karşılaşmalarını karşılaştırdı. Negredo, Türkiye'deki derbileri, 'çok sertti, taraftarlar da çok çılgındı' şeklinde değerlendirdi.

11 Haziran 2020 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 18:53
ABONE OL

Al Nasr forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, kariyerinde oynadığı derbileri karşılaştırdı ve Türkiye'deki maçların çok özel olduğunu söyledi.

İspanyol basınına konuşan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı oynadığımız derbiler çok sertti, çok farklı maçlardı. Türk taraftarlar çılgın. Derbiyi kazanıp kazanamamana bağlı olarak bir anda en iyiden en kötüye dönebiliyorsun." ifadelerini kullandı.

2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 49 maçta 18 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

İletişim Başkanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: İdlib Türkiye için neden önemli?

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.