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Spor

Alvarez double yaptı, Atletico Madrid kupada turladı

İspanya Kral Kupası 1. Tur maçında deplasmanda Vic ile karşılaşan Atletico Madrid, Julian Alvarez'in attığı 2 golle rakibini 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

1 Kasım 2024 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Alvarez double yaptı, Atletico Madrid kupada turladı
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İspanya Kral Kupası 1. Tur maçında Atletico Madrid, deplasmanda Vic ile karşı karşıya geldi.

Estadi Municipal de Futbol de Vic'te oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.İnternetten canlı futbol izleyin

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 81 (P) ve 89. dakikalarda Julian Alvarez kaydetti.

Öte yandan Vic'te Alfons Senye, 80. dakikada itirazdan dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.

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