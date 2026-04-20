Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, ligde Alaves ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Arbeloa, basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

İspanyol teknik adam, "Son üç ay çok yoğun geçti. Aramızda harika bir bağ kurduk. Buraya geldiğimde, onun önemli maçlarda oynayamayacağına dair söylentiler vardı ama Bayern Münih ve Manchester City maçlarında nasıl oynadığına bir bakın." dedi.

Sözlerine devam eden Arbeloa, "Her zaman onun yeteneğini, isteğini ve onun gibi bir oyuncunun ortaya koyduğu fedakarlığı gördüm. Bu onun başarısı çünkü yol boyunca yaptığı hatalardan ders çıkardı. Arda Güler'in bu sezonu çok büyük bir başarı. O, gelecekte büyük işler yapacak bir oyuncu değil, bunları şimdiden gerçekleştiriyor." diye konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 13 asist yaptı.