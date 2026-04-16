İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7597
  • EURO
    52,9995
  • ALTIN
    6925.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Alvaro Arbeloa'dan mağlubiyet sonrası açıklama: Karar kulübün
Alvaro Arbeloa'dan mağlubiyet sonrası açıklama: Karar kulübün

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Bayern Münih'e elendikleri maçın ardından sorumluluğu üstlendi. Geleceğiyle ilgili konuşan genç teknik adam, kulübün vereceği her karara saygı duyacağını ifade etti.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 01:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Real Madrid'de Xabi Alonso sonrası göreve gelen Alvaro Arbeloa, Bayern Münih'e elendikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrası geleceğiyle ilgili soruya cevap verdi.

Maçı değerlendiren Arbelo "Bu şekilde kaybettiğimiz için kahrolduk. Bayern Münih'i tebrik ediyoruz ama başka bir şekilde kaybetseydik daha iyi olurdu. Bu mağlubiyet benim suçumdu. Oyuncularımla gurur duyuyorum, kupa için her şeylerini ortaya koydular ve sonuna kadar savaştılar" dedi.

Karşılaşmayla ilgili sözlerine devam eden 43 yaşındaki teknik adam "Böyle çılgın bir maç için plan yaptım mı? Buraya gelip kazanmak için plan yaptık. Evet, agresif olmayı ve tüm gücümüzle gitmeyi kararlaştırdık. Futbolda, eline geçen fırsatları değerlendirmen gerekir. Bu kadar çok fırsatı kaçırmamız üzücü. Maça yeniden başlasak, bu 11'i tekrar sahaya sürerdim." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Arbeloa, "Geleceğimle ilgili endişelenmiyorum. Kulübün ne karar verirse vereceğini kabul edeceğim. Üzgünüm ama bu benim için değil, oyuncular, kulüp ve taraftarlar için üzgünüm. Takımın maçları kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ben sadece Real Madrid'in kazanmasını istiyorum, teknik direktörleri kim olursa olsun. Kulübün kararına saygı duyacağım" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.