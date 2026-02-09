Alvaro Arbeloa'dan Ronaldo ve Mbappe karşılaştırması

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Valencia'ya karşı alınan galibiyetin ardından yıldız futbolcu Kylian Mbappe için dikkat çeken ifadeler kullandı. Arbeloa, gol atan Mbappé'yi överken, Fransız yıldızı Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.

"NEDEN CRISTIANO RONALDO'YU GEÇMESİN?"

Maç sonrası önce Real Madrid TV'ye, ardından basın toplantısında konuşan Arbeloa, Mbappe için şu sözleri kullandı:

"Kylian için artık sıfatlar yetersiz kalıyor. Cristiano gibi bir şey daha göremeyeceğimi düşünüyordum ama bu yolda ilerliyor. Neden Cristiano'yu geçmesin? Bunu yapabilecek biri varsa, o da Kylian."

"RONALDO'NUN İZİNDEN GİDECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP"

Arbeloa, Mbappe'nin takımda olmasını "büyük bir şans" olarak nitelendirirken, Fransız yıldızı "şu anda dünyanın en iyi oyuncusu" olarak tanımladı:

"Cristiano'nun yaptıkları uzaylı işiydi. Kylian'ın hâlâ önünde uzun bir yol var ama onun izinden gidebilecek tüm özelliklere sahip."