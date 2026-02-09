İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6004
  • EURO
    51,7606
  • ALTIN
    7017.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alvaro Arbeloa'dan Ronaldo ve Mbappe karşılaştırması
Spor

Alvaro Arbeloa'dan Ronaldo ve Mbappe karşılaştırması

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Valencia galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada başarılı futbolcu Kylian Mbappe ile Ronaldo'yu kıyasladı.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
Alvaro Arbeloa'dan Ronaldo ve Mbappe karşılaştırması
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Valencia'ya karşı alınan galibiyetin ardından yıldız futbolcu Kylian Mbappe için dikkat çeken ifadeler kullandı. Arbeloa, gol atan Mbappé'yi överken, Fransız yıldızı Cristiano Ronaldo ile kıyasladı.

"NEDEN CRISTIANO RONALDO'YU GEÇMESİN?"

Maç sonrası önce Real Madrid TV'ye, ardından basın toplantısında konuşan Arbeloa, Mbappe için şu sözleri kullandı:

"Kylian için artık sıfatlar yetersiz kalıyor. Cristiano gibi bir şey daha göremeyeceğimi düşünüyordum ama bu yolda ilerliyor. Neden Cristiano'yu geçmesin? Bunu yapabilecek biri varsa, o da Kylian."

"RONALDO'NUN İZİNDEN GİDECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP"

Arbeloa, Mbappe'nin takımda olmasını "büyük bir şans" olarak nitelendirirken, Fransız yıldızı "şu anda dünyanın en iyi oyuncusu" olarak tanımladı:

"Cristiano'nun yaptıkları uzaylı işiydi. Kylian'ın hâlâ önünde uzun bir yol var ama onun izinden gidebilecek tüm özelliklere sahip."

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.