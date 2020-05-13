13 Mayıs 2020 Çarşamba 22:27 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 22:27

Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Transfer için adı Karakartal'la anılan Deportes Tolima kalecisi Alvaro Montero için açıklama geldi.

Kolombiya Ligi ekibi Deportes Tolima teknik direktörü Hernan Torres, oyuncusu hakkında çıkan transfer iddiaları için açıklamalar yaptı.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

25 yaşındaki kaleci hakkında açıklamalar yapan Hernan Torres; "Başka takımların onu istediği bir gerçek. Alvaro, Avrupa'da oynamak ve tam yeteneğini göstermek istiyor. Her takımda oynayabilecek kadar yetenekleri var." dedi.

25 yaşındaki kaleci Alvaro Montero, bu sezon takımı Deportes Tolima ile 11 resmi maça çıktı. Kolombiyalı kaleci bu maçlarda kalesinde 4 gol görürken; 8 maçta ise kalesini gole kapattı.