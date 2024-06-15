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Spor

Alvaro Morata: Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi

İspanya'nın golcü oyuncusu Alvaro Morata, Hırvatistan'ı 3-0 yendikleri maçın ardından, 'Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi' dedi.

15 Haziran 2024 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Alvaro Morata: Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi
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EURO 2024'te Hırvatistan'ı 3-0 yenen İspanya'da takımının ilk golünü kaydeden Alvaro Morata, maçın ardından konuştu.

Alvaro Morata zor bir rakibi yendiklerini söyleyerek, "Çok rekabetçi ve büyük yıldızları olan bir takıma karşı oynadık. Her organizasyonu kazanmak için çabalıyorlar. Zor olacağını biliyorduk. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi.' dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, 'Sıradaki maçımız İtalya ile. Buradan kamp yaptığımız tesise dönüp biraz dinleneceğiz ve hemen bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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