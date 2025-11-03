Alvaro Morata, Como'da dibi gördü

Galatasaray'dan sonra Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde adeta dip yaptı.

Como forması altında 12 maçta süre bulan Morata, gol sevinci yaşayamadı. Morata, bu maçlarda 1 asistle skor katkısı verdi.

İspanyol futbolcu, son olarak Napoli ile oynanan ve 0-0 sona eren maçta penaltıdan yararlanamadı. 32 yaşındaki futbolcu, penaltıda kaleci Vanja Savic'i geçemedi.

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, Napoli maçında penaltı kaçıran Morata ile ilgili konuştu. Takımın gelişimine de dikkat çeken İspanyol teknik adam, "Hata yapabilir, bu futbolun bir parçası. Önemli olan tek şey sonuç değil." sözlerini sarf etti.

Como, Morata transferi için Galatasaray ve Milan ile anlaşmış ve deneyimli futbolcuyu Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.