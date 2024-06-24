Alvaro Morata, Fenerbahçe'ye göz kırptı!

İsmi Fenerbahçe ile anılan İspanyol forvet Alvaro Morata, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımını beğendi.

ALVARO MORATA'DAN BEĞENİ

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden yaptığı 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı.

12M€'LUK MADDE

2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.