İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9135
  • EURO
    35,4009
  • ALTIN
    2468.23
  • BIST100
    10767.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alvaro Morata, Fenerbahçe'ye göz kırptı!
Spor

Alvaro Morata, Fenerbahçe'ye göz kırptı!

İspanyol forvet Alvaro Morata'nın sosyal medyada Jose Mourinho'nun Fenerbahçeli paylaşımını beğenmesi dikkat çekti.

24 Haziran 2024 Pazartesi 22:14 - Güncelleme:
Alvaro Morata, Fenerbahçe'ye göz kırptı!
ABONE OL

İsmi Fenerbahçe ile anılan İspanyol forvet Alvaro Morata, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımını beğendi.

ALVARO MORATA'DAN BEĞENİ

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden yaptığı 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı.

12M€'LUK MADDE

2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.