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Spor

Alvaro Morata geri mi dönüyor? Portekiz basınından sürpriz iddia

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Alvaro Morata için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Alvaro Morata, sarı kırmızılı ekip ile olan sözleşmesini tamamlamadan sezon sonunda eski takımına geri dönebilir. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
Alvaro Morata geri mi dönüyor? Portekiz basınından sürpriz iddia
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Portekiz'den Abola'da yer alan habere göre, Morata, Galatasaray ile kiralık sözleşmesini tamamlamadan sezon sonunda Milan'a geri dönebilir.

KARARINI VERDİ

Morata'nın, Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı ve Galatasaray'ın da hücum hattına yeni bir takviye yapmasının beklendiği yazıldı. İspanyol futbolcunun, bu nedenlerle Galatasaray ile Ocak 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini tamamlamasının olası olmadığı kaydedildi.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'a transferinden bu yana 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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