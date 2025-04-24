Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Portekiz'den Abola'da yer alan habere göre, Morata, Galatasaray ile kiralık sözleşmesini tamamlamadan sezon sonunda Milan'a geri dönebilir.

KARARINI VERDİ

Morata'nın, Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı ve Galatasaray'ın da hücum hattına yeni bir takviye yapmasının beklendiği yazıldı. İspanyol futbolcunun, bu nedenlerle Galatasaray ile Ocak 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini tamamlamasının olası olmadığı kaydedildi.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'a transferinden bu yana 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.