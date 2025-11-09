Galatasaray'dan Como'ya giden Alvaro Morata için İtalya'da işler yolunda gitmiyor.

İtalyan ekibinde 13 maçta süre bulan Alvaro Morata, henüz ağları havalandıramadı.

Morata, bu performansının ardından İspanya Milli Takımı'ndan da uzak kaldı. İspanya Teknik Direktörü Luis De La Fuente, "Bizim için hala aynı derecede önemli bir oyuncu." sözlerini kullansa da Morata'yı aday kadroya davet etmedi.

32 yaşındaki futbolcu için ligde son oynanan Cagliari maçı da dikkat çekici anlara sahne oldu. Saha içerisinde rakibiyle tartışma yaşayan ve sarı kart gören Morata, oyundan çıkmak istedi. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas da Morata'nın bu talebinin ardından 63. dakikada İspanyol futbolcuyu kenara aldı.