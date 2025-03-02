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Spor

Alvaro Morata Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.

HABER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 15:18 - Güncelleme:
Alvaro Morata Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16:00'da başlayacak.

MORATA, KADRODA YOK

Dünkü idmanda bireysel çalışan ve takımla çalışmaya kısa süreli katılan Alvaro Morata, bugün sabah Kemerburgaz'da bireysel çalıştı ve Kasımpaşa maçının geniş kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış, Osimhen

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