Alvaro Morata Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16:00'da başlayacak.
MORATA, KADRODA YOK
Dünkü idmanda bireysel çalışan ve takımla çalışmaya kısa süreli katılan Alvaro Morata, bugün sabah Kemerburgaz'da bireysel çalıştı ve Kasımpaşa maçının geniş kadrosuna dahil edilmedi.
İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ:
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış, Osimhen