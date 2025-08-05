Alvaro Morata'nın Galatasaray macerası son buluyor. Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan İspanyol forvet, sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı almıştı. Como ile anlaşan Morata'nın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Morata ile el sıkışan Como, bonservis konusunda da Milan'la anlaşmış ancak transfer Galatasaray'ın talebine takılmıştı.

Öte yandan Alfredo Pedulla, Morata için Galatasaray'ın Como'dan 3-4 milyon euro talep ettiğini yazmıştı.

COMO İLE GALATASARAY ANLAŞMAK ÜZERE

Son olarak Calciomercato, Morata transferi için Como ile Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğunu duyurdu.

MORATA İÇİN GALATASARAY'A 3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde Como'nun İspanyol forvet için Galatasaray'a 3 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve transferin kısa süre içinde sonuçlandırılmasının beklendiği aktarıldı.