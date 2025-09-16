Como forması giyen Alvaro Morata, Genoa ile oynanan maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Milan'dan ayrılışı ve Como'ya transferiyle ilgili gelen soruya cevap veren İspanyol golcü, "Zorlu bir yılın üç kupa kazanmak olduğunu düşünüyorsanız... Kötü bir yıl değildi. Milan'da geçen sezon Real Madrid'e karşı Bernabeu'da kazandım, iyi maçlar oynadım, Juventus ve Inter'i yenerek Süper Kupa'yı kazandım. Kötü bir sezon değildi. Ayrılış şeklimin kötü olduğu doğru ama bununla ilgili konuşamam. Belki bir gün, emekli olduğumda bununla ilgili konuşabilirim." yanıtını verdi.

GALATASARAY VE COMO

Morata, Milan'dan ayrılmasının ardından geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sezonu Galatasaray'da tamamlayan Alvaro Morata, yaz transfer döneminde ise Galatasaray - Milan ve Como'nun anlaşmasının ardından zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Como'ya imza atmıştı.