G.Saray'ın İspanyol golcüsü Morata, İtalyan basınında hakkında çıkan iddiaları yalanladı ve tepki gösterdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; yasa dışı bahis olayına karışan Fiorintinalı Nicolo Fagioli ifadesinde arkadaşlarından aldığı para karşılığında onlara lüks saat verdiğini iddia etti.

Fagioli, "Alvaro Morata bana Rolex'leri ucuza getiriyordu ve sonra tekrar satıyordum. Bu işi onunla bir yıldır yapıyorum" iddiasında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alvaro Morata ise, "İddialara açıklık getirmek istiyorum. Fagioli'ye ondan daha deneyimli olduğum için kariyeri hakkında tavsiyelerde bulundum. Diğer olaylarla ilgili hiçbir bilgim yok. Sizden sahte haberler veya yalanlar yaymamanızı rica ediyorum. Tekrar ediyorum; ortaya çıkan tüm bilgileri reddediyorum çünkü bunlar yanlış" açıklamasını yaptı.