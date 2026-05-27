  • Alvaro Morata'dan Galatasaray açıklaması! ''Bu bilgi yanlış''
Alvaro Morata'dan Galatasaray açıklaması! ''Bu bilgi yanlış''

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alvaro Morata sosyal medya hesabından paylaşılan bir içerik hakkında açıklama yaptı. İspanyol futbolcu açıklamasında 'Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a katılan ve bu sezon başında Como'ya transfer olan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili açıklama yaptı.

Kendisi hakkında atılan bir gönderiyi alıntılayan İspanyol yıldız, paylaşılan içeriğin doğru olmadığını ifade etti.

Morata açıklamasında, "Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

Morata'nın paylaşımı;

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.