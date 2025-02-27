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Spor

Alvaro Morata'dan iyi haber geldi

Ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atan ve sakatlık yaşayan Alvaro Morata'dan iyi haber geldi. Deneyimli oyuncunun Kasımpaşa deplasmanında kadroda yer alması bekleniyor.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Alvaro Morata'dan iyi haber geldi
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Alvaro Morata, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta sakatlanmıştı.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Morata'nın son durumu netlik kazandı.

Tedaviye olumlu cevap veren Morata iyileşti ve düz koşulara başladı.

Alvaro Morata'nın bu hafta Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa deplasmanında kadroda olması bekleniyor.

MORATA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Alvaro Morata, bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 280 dakika sahada kalan 32 yaşındaki yıldız golcü, 2 golle takımına katkıda bulundu.

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