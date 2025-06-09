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Spor

Alvaro Morata'dan veda gibi sözler

İspanya'da Alvaro Morata, Portekiz ile oynanan UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasının ardından konuştu. Morata yaptığı açıklamada veda sinyali verdi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Alvaro Morata'dan veda gibi sözler
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İspanya'nın forvet oyuncusu Alvaro Morata, İspanya ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynadıkları finalin ardından konuştu.

Morata, "Tüm takım arkadaşlarım için üzgünüm. Çok çalıştık ama olmadı, futbol böyle bir şey." dedi.

Deneyimli forvet, karşılaşmada 111. dakikada oyuna dahil oldu ve penaltılara giden maçta penaltı kaçırdı. Morata, kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Penaltıyı iyi kullanamadım, daha iyi atabilirdim. Şimdi eve üzgün bir şekilde dönmek zorundayım." sözlerini sarf etti.

İspanya Milli Takımı De la Fuente ise, "Penaltıyı kaçıranlar, cesaret edip atanlardır. Morata'ya penaltı kullanmasını ben söyledim. Morata'nın hatası benim sorumluluğumda çünkü kararı ben verdim. Penaltıyı kaçıran o olması beni özellikle üzdü." diye konuştu.

VEDA MESAJI MI?

32 yaşındaki Morata, daha sonra yaptığı açıklamada ise tribünde çocuklarının da olması nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi ve, "Ağlamak istedim ama ağlamadım." sözlerini sarf etti.

Morata, ayrıca, "Şu anda sadece bu maçta yaşananları düşünebiliyorum ancak eylül ayında milli takıma dönmeyebilirim!" diye konuştu.

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