3 Ekim 2025 Cuma
  Haberler
  • >
  Spor
  • >
  • Alvaro Morata'ya kötü haber! Milli takıma çağrılmadı
Spor

Alvaro Morata'ya kötü haber! Milli takıma çağrılmadı

Como'da forma giyen Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmadı. Teknik direktör Luis de la Fuente, 'Bu kadroda olmaması hiçbir şey ifade etmiyor. Morata, gelecekte de bizim için önemli olacak.' dedi.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Alvaro Morata'ya kötü haber! Milli takıma çağrılmadı
ABONE OL

İspanya Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçlar öncesinde İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Como forması giyen Alvaro Morata'nın yer almaması dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yaptığı açıklamada, "Morata bizim için çok önemli bir oyuncu ve öyle olmaya devam edecek. Bu kadroda olmaması hiçbir şey ifade etmiyor. Morata, gelecekte de bizim için önemli olacak." sözlerini sarf etti.

Como forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan 32 yaşındaki Alvaro Morata, 1 asist yaptı.

