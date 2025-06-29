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Spor

Alvaro Morata'yı Fabregas ikna etti

Serie A ekiplerinden Como'ya imza atması beklenen Alvaro Morata'hı İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas'ın ikna ettiği belirtildi.

Haber Merkezi29 Haziran 2025 Pazar 23:55 - Güncelleme:
Alvaro Morata'yı Fabregas ikna etti
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Galatasaray'ın geçen sezonun ikinci yarısında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, İtalya'dan Como ile anlaşma sağladı.

FABREGAS ETKİSİ

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İspanyol futbolcunun, Como tercihinde İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas etkili oldu.

Fabregas, Morata ile görüştü ve kulübün hedeflerini anlattı. Morata, bu görüşmenin ardından Como'yu kabul etti.

GALATASARAY BEKLENİYOR

Como, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Morata'nın bonservisine sahip Milan ile de anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Galatasaray ve Milan arasında yapılan sözleşme fesih görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • Alvaro Morata
  • Cesc Fabregas
  • Comoya imza

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