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Spor

Amad Diallo'dan Arda Güler sözleri! ''Yaptığı gol sevinci hoşuma gitti!

Manchester United forması giyen Amad Diallo yaptığı gol sevinci hakkında konuştu. Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'den etkilenen Amad Diallo 'Bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid forması giyen Arda Güler'de gördüm. Aynı kutlamayı yapmaya çalıştım çünkü hoşuma gitti.' dedi.

27 Aralık 2024 Cuma 10:01 - Güncelleme:
Amad Diallo'dan Arda Güler sözleri! ''Yaptığı gol sevinci hoşuma gitti!
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Manchester United'da Ruben Amorim döneminde performansını artıran isimlerden Amad Diallo, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Diallo, attığı gollerin ardından yaptığı sevince açıklık getirdi.

Genç futbolcu, Arda Güler'in gol sevincinden etkilendiğini belirtip, "Bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid forması giyen Arda Güler'de gördüm. Aynı kutlamayı yapmaya çalıştım çünkü hoşuma gitti. Avrupa Ligi'nde PAOK'a karşı oynadığım ve iki gol attığım maçtı. Avrupa'da uzun süredir kazanamıyorduk. Bu yüzden benim ve takımımım için çok fazla şey ifade ediyordu." dedi.

Amad Diallo ayrıca, "Evet, Arda Güler'i beğeniyorum. İyi ve genç bir oyuncu. Real Madrid'de oynayan, şu anda dünyanın en iyilerinden biri olan üst düzey bir oyuncu." açıklamasında bulundu.

Bu sezon Manchester United formasıyla 26 maça çıkan Amad Diallo beş gol ve yedi asist kaydetti.

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