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Spor

Amanda Zahui Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Öznur Kablo, WNBA takımı Los Angeles Sparks'ta forma giyen İsveçli pivot Amanda Zahui'yi transfer etti

AA6 Temmuz 2021 Salı 13:32 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 13:32
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli pivot Amanda Zahui'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1.96 boyunda olan Zahui ile yeni sezon kadro planlamaları kapsamında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amanda Zahui'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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