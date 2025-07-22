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Spor

Amar Gerxhaliu, Erzurumspor FK'da

Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK, 23 yaşındaki defans oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA22 Temmuz 2025 Salı 09:43 - Güncelleme:
Amar Gerxhaliu, Erzurumspor FK'da
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, defans oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gerxhaliu'nun en son Antalyaspor'da oynadığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kosovalı oyuncu kulüp başkanımız Ahmet Dal'la yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızın kampına katıldı. Gücümüze güç katacağına inandığımız Gerxhaliu'ya hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."

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