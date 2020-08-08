İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ağustos 2020 Cumartesi / 18 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
Spor

Amath M'Baye: ''Karşıyaka evim gibi''

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Fransız oyuncusu Amath M'Baye, kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

AA08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:15
ABONE OL

Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Amath M'Baye'nin sezon hazırlıkları için ailesiyle İzmir'e geldiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen M'Baye, yeniden Pınar Karşıyaka ile anlaştığı için heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada evimdeymişim gibi hissediyorum. Kaldığımız yerden devam etmek, takımımla çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Herkesi yeniden görmekten ve yeni takım arkadaşlarımla tanışacak olmaktan dolayı çok mutluyum."

Amath M'Baye sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.