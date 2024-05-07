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Spor

Amatör ligden, milli takıma! Marcelo Bielsa'dan şaşırtan hamle

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Kosta Rika ile yapılacak hazırlık maçı aday kadrosuna amatör ligde forma giyen Walter Dominguez'i davet etti.

7 Mayıs 2024 Salı 01:46 - Güncelleme:
Amatör ligden, milli takıma! Marcelo Bielsa'dan şaşırtan hamle
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Uruguay Milli Takımı'nın, Copa America öncesinde oynayacağı hazırlık maçı öncesinde teknik direktör Marcelo Bielsa'dan çarpıcı bir hamle geldi.

AMATÖR TOPÇU ÇAĞIRDI

TNT Sport'ta yer alan habere göre Marcelo Bielsa, Kosta Rika ile yapılacak hazırlık maçı aday kadrosuna amatör lig ekiplerinden Juventud de Soriano'da forma giyen ve 39 maçta 57 gol atan Walter Dominguez'i de çağırdı.

24 yaşındaki Walter Dominguez de bu haberi doğruladı. Büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Dominguez şu ifadeleri kullandı:

"Onların beni çağırdığına çok mutlu oldum. Bunu kesinlikle beklemiyordum benim için büyük bir sürpriz oldu. Gerçekten çok mutluyum."

Walter Dominguez'in bu maçlarda göstereceği performansa bağlı olarak Copa America kadrosunda yer alabileceği de iddia edildi.

  • Uruguay Milli Takımı
  • Marcelo Bielsa
  • Walter Dominguez

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