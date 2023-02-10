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Spor

Amatör ligler ertelendi

TFF, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig maçlarını şubat ayının sonuna kadar ertelediğini açıkladı.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 00:40 - Güncelleme:
Amatör ligler ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarını şubat ayı sonuna kadar erteledi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başta Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın ve yaralıların olması, devam eden arama kurtarma çalışmaları ile birlikte ülke genelinde 7 günlük Milli Yas ilan edilmesi nedeniyle TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerimizde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakaları şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir." denildi.

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