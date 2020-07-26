26 Temmuz 2020 Pazar 00:27 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 00:27

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından statta olaylar çıktı. Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 kaybeden Kayserisporlu oyuncular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdiler.

HAKEM ODASINA YÖNELDİLER!



90 dakikanın sona ermesiyle birlikte Kayserispor küme düştü. Fanatik'in haberine göre, hakemler ve futbolcular sahayı terk ederken, kısa süre sonra Kayserili oyuncular soyunma odasından çıkarak hakem odasına yöneldiler. Futbolcular Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterirken, tecrübeli hakemin üzerine yürüdüler. Araya polisler girerken Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı.