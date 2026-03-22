Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Hatayspor'u yendi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.
STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı
HAKEMLER: Melih Aldemir, Arif Dilmeç, Harun Terin
ATAKAŞ HATAYSPOR: Emir Dadük, Yiğit Ali Buz, Seyit Gazanfer, Sharif Osman, Hakan Çinemre, Cenk Doğan (Dk. 46 Sinan Özen), Muhammed Gönülaçar (Dk. 14 Mustafa Said Aydın-Dk. 79 Ali Yıldız), Baran Sarka, Chaadaev, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 62 Ating), Yılmaz Cin (Dk. 62 Yunus Azrak)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Syrota, Mehmet Yeşil (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Oğuzhan Matur, Cem Üstündağ (Dk. 46 Traore), Tarkan Serbest, Dia Saba (Dk. 57 Hasani), Moreno (Dk. 73 Emrah Başsan), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 57 Dimitrov), Diagne
GOLLER: Dk. 10 Diagne, Dk. 24 Moreno, Dk. 58 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Dk. 33 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Baran Sarka, Dk. 90+2 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor)