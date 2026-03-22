  Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Hatayspor'u yendi
Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Hatayspor'u yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

AA22 Mart 2026 Pazar 15:55
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı

HAKEMLER: Melih Aldemir, Arif Dilmeç, Harun Terin

ATAKAŞ HATAYSPOR: Emir Dadük, Yiğit Ali Buz, Seyit Gazanfer, Sharif Osman, Hakan Çinemre, Cenk Doğan (Dk. 46 Sinan Özen), Muhammed Gönülaçar (Dk. 14 Mustafa Said Aydın-Dk. 79 Ali Yıldız), Baran Sarka, Chaadaev, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 62 Ating), Yılmaz Cin (Dk. 62 Yunus Azrak)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Syrota, Mehmet Yeşil (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Oğuzhan Matur, Cem Üstündağ (Dk. 46 Traore), Tarkan Serbest, Dia Saba (Dk. 57 Hasani), Moreno (Dk. 73 Emrah Başsan), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 57 Dimitrov), Diagne

GOLLER: Dk. 10 Diagne, Dk. 24 Moreno, Dk. 58 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Baran Sarka, Dk. 90+2 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan paniği: Saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
