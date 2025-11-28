Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ümit Öztürk, Sabri Öğe, Arif Dilmeç
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Emrah Başsan (Dk. 66 Fernando), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Dia Saba (Dk. 66 Çekdar Orhan), Traore, Moreno (Dk. 90 Sinan Kurt), Diagne (Dk. 89 Kouyate)
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Cavare, Tugay Kacar (Dk. 81 Jack), Mikail Okyar, Recep Niyaz (Dk. 51 Alper Karaman), Catakovic (Dk. 46 Faye), Kayode (Dk. 79 Harun Genç) Berat Luş (Dk. 74 Altar Han Hidayetoğlu)
Goller: Dk. 39 Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Dk. 78 Poko, Dk. 87 Diagne (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 53 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 73 Mehmet Yeşil, Dk. 84 Fernando Dk. 90 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 81 Mikail Okyar, Dk. 85 Nzaba (Esenler Erokspor)