28 Kasım 2025 Cuma
Spor

Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında geriye düştüğü maçta Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

28 Kasım 2025 Cuma 19:32
Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ümit Öztürk, Sabri Öğe, Arif Dilmeç

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Emrah Başsan (Dk. 66 Fernando), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Dia Saba (Dk. 66 Çekdar Orhan), Traore, Moreno (Dk. 90 Sinan Kurt), Diagne (Dk. 89 Kouyate)

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Cavare, Tugay Kacar (Dk. 81 Jack), Mikail Okyar, Recep Niyaz (Dk. 51 Alper Karaman), Catakovic (Dk. 46 Faye), Kayode (Dk. 79 Harun Genç) Berat Luş (Dk. 74 Altar Han Hidayetoğlu)

Goller: Dk. 39 Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Dk. 78 Poko, Dk. 87 Diagne (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 53 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 73 Mehmet Yeşil, Dk. 84 Fernando Dk. 90 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 81 Mikail Okyar, Dk. 85 Nzaba (Esenler Erokspor)

  • Amed Sportif
  • Esenler Erokspor
  • Trendyol 1. Lig

