28 Aralık 2025 Pazar
  • Amed Sportif Faaliyetler evinde farklı kazandı
Spor

Amed Sportif Faaliyetler evinde farklı kazandı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi Moreno (2) ve Diagne'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

28 Aralık 2025 Pazar 22:28
Amed Sportif Faaliyetler evinde farklı kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yendi.

Ev sahibi ekip, ilk yarıda Diagne, ikinci devrede ise Dia Sabia ile 2 penaltıdan yararlanamadı.

Öte yandan, Amed Sportif Faaliyetler'in maçtaki iki golünü kaydeden Daniel Moreno'nun kayınpederi dünyaca ünlü Kolombiyalı eski milli futbolcu Carlos Valderrama da karşılaşmayı izledi.

Valderrama, eşi, kızı ve torunlarıyla izlediği karşılaşmada damadının attığı gollerin sevincini yaşadı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Kouyate), Adama Traore (Dk. 82 Çekdar Orhan), Dia Sabia (Dk. 82 Aytaç Kara), Moreno, Afena-Gyan (Dk. 64 Fernando), Diagne

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dk. 64 Rotariu), Conte, Doğan Erdoğan, Fofana, Mendes (Dk. 64 Koita), Ali Kaan Güneren (Dk. 64 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Bruno (Dk. 84 Özder Özcan)

Goller: Dk. 44 ve 75 Moreno, Dk. 56 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

  • Amed
  • Trendyol 1. Lig
  • Iğdır fk

