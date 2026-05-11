Amed Sportif Faaliyetler kupasına kavuştu

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından Diyarbakır'da düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

IHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 01:43 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da kupasına kavuşarak coşkulu bir şekilde şampiyonluğu kutladı.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk kutlaması merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park'ta yapıldı. Günler öncesinde tamamlanan hazırlıklarla taraftarlar alana akın etti. Saat 16.00'da kutlamalar, açılış ve müzik dinletisiyle başladı. DJ'ler, konuşmacılar ve sanatçılar sahne aldı. Daha sonra futbolcular şarkıları eşliğinde sahneye çağrıldı. Akabinde futbolculara madalyaları verilip kupa töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin toplandığı alanda havai fişek ve dron gösterisi yapıldı. Konuşmacılarla devan eden program, sanatçıların sahne almasıyla sona erdi.

  • Amed Sportif
  • Trendyol 1. Lig
  • Şampiyonluk Töreni

