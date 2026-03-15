  • Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yı 2 golle geçti
Spor

Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yı 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, golleri Daniel Moreno ve Ada İbik'in kendi kalesine attığı golle buldu.

IHA15 Mart 2026 Pazar 22:27
Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yı 2 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alparslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Hasan Ali Kaldırım (Celal Hanalp dk. 16), Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 70), Sinan Kurt, Afena-Gyan, Florent Hasani (Dia Saba dk. 70), Zdravko Dimitrov (Daniel Moreno dk. 62), Mbaye Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Çektar Orhan, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Chiristophe Herelle, Yasin Güreler (Ada İbik dk. 43), Umut Erdem, Bobby Adekanye, Yassine Benrahou, Jonathan Lindseth, Yusuf Talum (Yunus Emre Dursun dk. 78), Lois Diony, Muhammed Kiprit (Alenis Vargas dk. 66)

Yedekler: Samet Karabatak, Osman Kahraman, Emre Akboğa, Oğuz Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan, Batuhan Çolak

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Goller: Daniel Moreno (dk. 79), Ada İbik (dk. 90+4 k.k.) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı Kart: Alenis Vargas (dk. 75) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Zdravko Dimitrov, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler) Jonathan Lindseth, Bobby Adekanye (Manisa FK)

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
