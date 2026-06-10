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Spor

Amed Sportif Faaliyetler'de Besnik Hasi dönemi başladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, teknik direktörlük görevine Besnik Hasi'yi getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı ile 2027/28 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler'de Besnik Hasi dönemi başladı
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Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör Besnik Hasi oldu.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör açıklandı. Belçika ekiplerinden Anderlecht'ten ayrılan Besnik Hasi, Amed Sportif Faaliyetler'in başına getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Besnik Hasi ile 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarını kapsayan anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Besnik Hasi'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz' denildi.

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