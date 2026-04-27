  • Amed Sportif Faaliyetler'de Sertaç Küçükbayrak dönemi başladı
Spor

Amed Sportif Faaliyetler'de Sertaç Küçükbayrak dönemi başladı

Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ın getirildiğini açıkladı. Süper Lig hedefi doğrultusunda yeni teknik heyetle yola devam edilecek.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 18:15
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

