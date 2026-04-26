  • Amedspor uzatmada yıkıldı, Erokspor fırsatı kaçırdı
Spor

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 18:14 - Güncelleme:
1. Lig'in 37. haftasında Amedspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Amedspor, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

90+4'TE SÜRPRİZ!

Amedspor, 64. dakikada Daniel Mosquera ile 1-0 öne geçti. Bodrum FK'nın golünü 90+4. dakikada İsmail Tarım attı.

Bodrum FK, 5. dakikada Ali Aytemur'un kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Amedspor 73, Bodrum FK 64 puana yükseldi.

ESENLER EROKSPOR'DAN PUAN KAYBI!

Ligde 37. haftaya ikinci sırada giren Esenler Erokspor ise Sarıyer ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kaybetti.

Sarıyer'in golünü 39. dakikada Andre Poko attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 73 puanda kaldı. İstanbul ekibi, Amedspor'un 90+4'te yediği golle ikinci sıradaki yerini korudu. Sarıyer, 49 puana yükseldi.

İKİNCİ SIRA İÇİN SON DURUM

1. Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım gelecek hafta belli olacak.

Ligde 73 puanla ikinci sırada yer alan Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Esenler Erokspor ile aynı puandaki Amedspor, gelecek hafta Iğdır FK deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Maviliklere atılan çelik imza: Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de eğitim uçuşu

Kapat
Video yükleniyor...

