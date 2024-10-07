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Spor

Ameliyat olacağı iddia edildi! İşte Ismail Jakobs hakkında son durum

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan Ismail Jakobs'un ameliyat olacağı iddia edildi. Oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Konuyla ilgili Senegal Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

7 Ekim 2024 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Ameliyat olacağı iddia edildi! İşte Ismail Jakobs hakkında son durum
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Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, kısa sürede gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.

Süper Lig'de dün akşam oynanan Alanyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkan Ismail Jakobs'tan sarı-Kırmızılılara kötü haber geldi.

Joueurs SN'in geçtiği habere göre Jakobs sakatlığı nedeniyle hafta içinde ameliyat olacak. Haberde başarılı sol bekin dizinde oynamasına engel olmayan ancak ameliyat gerektiren bir problem olduğu belirtildi.Jakobs'un bu hafta içinde geçireceği operasyon sonrası birkaç haftalık tedavi süreci olacağı aktarıldı.

Galatasaray ile toplam 6 maça çıkıp 523 dakika sahada kalan Ismail Jakobs 1 asistlik skor katkısı verdi.

SENEGAL FUTBOL FEDERASYONU'NDAN JAKOBS AÇIKLAMASI

Öte yandan Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray kulüp doktorundan, Jakobs'un sakatlığına dair bilgi aldıklarını ve oyuncunun MR taramasının da bilgileri desteklediğini bildirdi.

Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bu bilginin ardından federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu ancak İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Böylece Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma geri döndü. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek" denildi.

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